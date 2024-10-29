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Удмуртия

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Октябрь
В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека
29 октября, 04:19
Июль
В ДТП с автобусом Ижевск — Пермь погибли два жителя Прикамья
11 июля, 04:41
Госпитализированы пятеро пострадавших из автобуса Ижевск-Пермь
Трое из них находятся в реанимации
10 июля, 16:42
Июнь
Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час
14 июня, 12:11
Март
В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%
6 марта, 11:14
Февраль
В Чайковском полностью отключили воду из-за аварии в Удмуртии
9 февраля, 12:16

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