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Удо

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2024
Бывший владелец сети АЗС «Феникс Петролеум» вышел из колонии на свободу
10 октября, 05:26
Пермский краевой суд оставил Елену Лопаеву в хозотряде СИЗО-5
До этого в отсрочке наказания экс-чиновнице отказал Мотовилихинский суд.
31 июля, 07:43
Экс-главы Чайковского нет в списке освобожденных из украинского плена
Чиновник был осужден за превышение полномочий, вышел по УДО. После чего подписал контракт и отправился на СВО.
6 января, 13:12
2022
Экс-депутат Заксобрания Владимир Нелюбин пока не выйдет по УДО
Заседание суда перенесено на 15 августа
8 августа 2022, 10:52

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