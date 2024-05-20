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Удс молот

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2024
В Пермь 26 мая прибудет Кубок Шелкового пути чемпионата ВХЛ
20 мая, 03:29
В Перми пройдет гала-матч с участием звезд мирового хоккея
Можно будет увидеть в игре чемпионов мира, Олимпийских игр и России.
6 марта, 04:27
2023
Территория бывшего стадиона «Молот» перешла в собственность Пермского края
Там хотят создать легкоатлетический кластер.
20 ноября 2023, 12:18
Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд
6 ноября 2023, 05:22
На паркете УДС «Молот» сборная России по баскетболу в августе принимает иранцев
В Перми будет проходить вторая часть летнего сбора.
18 июля 2023, 09:18
В пермском УДС «Молот» завершается ремонт фасадов и входных групп
По данным краевых властей все работы идут в графике.
14 мая 2023, 19:04

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