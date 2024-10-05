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Уфа

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Октябрь 2024
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
Основными причинами аварий оказались превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.
5 октября 2024, 11:04
Сентябрь 2024
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
Самые высокие зарплатные ожидания в Москве и Владивостоке.
16 сентября 2024, 07:47
Август 2024
Пермские «Универсам» и ТРК «Семья» достались компании из ОАЭ
Объекты перешли новому собственнику 19 августа.
21 августа 2024, 05:49
Июль 2024
Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября
Всего запланировано четыре рейса: два в сентябре и два в октябре.
26 июля 2024, 07:09
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Последний раз рейс в Уфу авиакомпания осуществила 20 июля.
23 июля 2024, 02:35
Май 2024
В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов
Снижение доступности ипотеки способствует повышению интереса населения к квартирам-студиям.
21 мая 2024, 06:25
Март 2024
Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов
Похороны мужчины состоялись сегодня, 28 марта, на Северном кладбище в Уфе.
28 марта 2024, 12:02
Февраль 2024
«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом
5 февраля прошла церемония прощания с бойцом в здании Елпачихинского дома культуры.
5 февраля 2024, 12:29

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