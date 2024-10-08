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Уфас

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Октябрь
Муниципальное похоронное агентство в Перми обвиняют в нарушениях при аукционе
8 октября, 06:06
«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию
2 октября, 08:04
Сентябрь
Ювелирному магазину в Перми грозит штраф до 500 тысяч за хвастливую рекламу
25 сентября, 07:46
Победитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы
24 сентября, 10:53
Владельца пермского кафе оштрафуют за непристойное выражение в рекламе
12 сентября, 07:53
Август
Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы приложения для знакомств
28 августа, 13:09
Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии
27 августа, 06:23
ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды
19 августа, 11:18
Владелец хлебозавода №1 не смог оспорить торги по продаже проходной и киоска
16 августа, 05:03
В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС
15 августа, 12:42
Пермский институт культуры попался на нарушении Закона о защите конкуренции
15 августа, 11:02
«Новогор» сообщил, что не он отключил воду «Дому Демидовых» и помочь не может
13 августа, 13:22
Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения «Дома Демидовых»
9 августа, 10:18
Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон
7 августа, 05:16
В Перми УФАС возбудило дело из-за громкой рекламы на улице
2 августа, 12:20
Июль
В Перми филиал ОАО «РЖД» оштрафовали на 600 тысяч рублей за формализм
15 июля, 09:37
Контракт на возведение нового здания Инженерной школы так и не подписан. Причина
15 июля, 07:22
Пермское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице
9 июля, 06:30
Пермское УФАС признало рекламу ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей закон
2 июля, 14:04
Июнь
За полгода УФАС оштрафовало органы власти в Прикамье более чем на миллион рублей
28 июня, 09:24

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