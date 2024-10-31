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УФСБ

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2024
Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства
31 октября, 03:29
УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов
31 июля, 07:04
Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий
29 июля, 09:59
Сотрудники ФСБ изъяли 45 тонн контрафактного алкоголя в подпольном цехе в Перми
6 июля, 09:57
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
25 мая, 05:00
Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность
14 мая, 09:04
Житель Соликамска получил срок за публикации в соцсетях
27 апреля, 12:51
Пермякам опять приходят фейковые сообщения от имени Дмитрия Махонина
4 марта, 11:31
На экс-главу Индустриального района Перми завели дело за взятку. Его сдал бизнесмен
12 февраля, 08:23
2023
Управление ФСБ по Пермскому краю получило нового руководителя
20 ноября 2023, 12:32
В Перми на пенсионера возбудили уголовное дело за антисемитизм
За посты в соцсети мужчине грозит до пяти лет колонии.
9 ноября 2023, 15:59
В пермском Управлении дорог и транспорта снова меняется глава. Предыдущий — в СИЗО
26 октября 2023, 04:27
2022
Жителя Прикамья осудили за призывы к насильственному свержению власти
Мужчина по решению суда должен заплатить многотысячный штраф.
12 октября 2022, 08:55

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