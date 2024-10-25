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Уголовная ответственность

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2024
Новый руководитель пермской КСП высказал недовольство о количестве уголовных дел
В феврале 2024 года Александр Белых был назначен новым руководителем Контрольно-счетной палаты Пермского края.
21 марта 2024, 10:35
В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
18 марта 2024, 07:15
2023
Задержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело.
15 декабря 2023, 08:34
2012
По 800 тысяч на брата. Директора автовокзала обвиняют в мошенничестве
Гендиректор автовокзала обвиняется в мошенничестве. Через оказание несуществующих услуг обвиняемый «заработал» полтора миллиона рублей, утверждают в ФСБ.
17 мая 2012, 06:42

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