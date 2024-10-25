Уголовная ответственность

По 800 тысяч на брата. Директора автовокзала обвиняют в мошенничестве

Гендиректор автовокзала обвиняется в мошенничестве. Через оказание несуществующих услуг обвиняемый «заработал» полтора миллиона рублей, утверждают в ФСБ.