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Уголовное дело

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Ноябрь
Иск к экс-ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции
1 ноября, 07:34
Октябрь
Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье
30 октября, 08:18
Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей
30 октября, 05:15
После ранения девятиклассника из пневматической винтовки в Кудымкаре возбудили дело
26 октября, 12:30
Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту
24 октября, 08:38
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело
21 октября, 04:21
Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов
18 октября, 15:02
На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк
17 октября, 08:07
В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами
15 октября, 09:15
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября, 08:28
Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми
3 октября, 10:06
Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков
2 октября, 15:14
Сентябрь
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
30 сентября, 09:12
Молодой мошенник завышал цены на противопожарное оборудование для пенсионеров
28 сентября, 07:55
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
По факту обрушения перекрытий в доме на Клары Цеткин возбуждено уголовное дело
17 сентября, 06:25
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября, 12:15
Подросток напал с молотком на педагогов и учеников в челябинской школе
16 сентября, 08:14

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