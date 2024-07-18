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Угон

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2024
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
18 июля, 08:26
Мужчина угнал служебную машину, чтобы покатать друзей по ночному Кукуштану
2 февраля, 07:54
Под Красновишерском задержан пьяный водитель без прав на угнанном автомобиле
24 января, 06:06
2023
Ущерб на 5 миллионов. В Краснокамске будут судить парня за угон дорожного катка
После задержания выяснилось, что молодой человек причастен еще к одному преступлению.
17 ноября 2023, 06:41
Житель Прикамья угнал такси, чтобы добраться до своей любви
5 сентября 2023, 06:28
Житель Сивы угнал автомобиль и уснул в нём
Он решил пьяным доехать домой.
16 января 2023, 07:18
2022
В Пермском крае по горячим следам поймали угонщика автомобиля
Происшествие случилось в городе Чусовом Пермского края. Автомобиль вернули владелице.
27 марта 2022, 08:21

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