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УК РФ

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Октябрь
Пермяка признали виновным за избиение знакомого
18 октября, 15:03
Август
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
26 августа, 06:20
Молодую пермячку осудили за ложные минирования аэропорта и торговых центров
Девушка три раза намеренно сообщала о террористических актах.
9 августа, 09:30
Июнь
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16
Май
Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей
Полицейскими была изъята нелегальная продукция на сумму в 113 тыс. рублей.
25 мая, 10:30
Апрель
Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске
6 апреля, 10:05
Март
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
26 марта, 07:10
Суд Перми отправил дорожника в колонию на пять лет за хищение 127 млн рублей
12 марта, 10:39

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