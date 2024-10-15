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Украина

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Октябрь
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября, 10:51
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым
15 октября, 03:00
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым
14 октября, 09:37
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Андреем Шутемовым
13 октября, 07:15
Сентябрь
В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
30 сентября, 03:59
В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников
26 сентября, 08:09
Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов
23 сентября, 03:10
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
11 сентября, 05:26
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32
На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября, 08:08
В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера
6 сентября, 05:15
При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья
5 сентября, 03:18
На СВО погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер
4 сентября, 08:53
Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов
3 сентября, 05:45
Август
Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа
20 августа, 03:28
В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового
19 августа, 10:30
В ходе спецоперации погиб 37-летний уроженец Большесосновского округа Прикамья
19 августа, 03:49
Июль
В Чусовом простились с погибшим на СВО младшим сержантом Алексеем Дивеевым
31 июля, 02:45
Остались жена, мать и трое детей. На СВО погиб 38-летний Максим Карнаухов
25 июля, 09:32
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Щуковым из Косинского округа
25 июля, 02:45

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