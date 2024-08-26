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Улицы

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2024
На участках двух улиц на Вышке-2 в Перми ограничат движение транспорта
26 августа, 02:57
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
16 августа, 12:46
В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы
8 августа, 09:54
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
31 июля, 09:31
В Перми обновят 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки
28 мая, 02:50
Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия
Уборка улиц начинается по окончании снегопада, объяснили в администрации города.
9 февраля, 09:45
2023
Власти Пермского края отложили расширение улицы Соликамской
5 октября 2023, 05:47
Власти утвердили название трех улиц в Перми. Рассказываем, в честь кого они названы
28 июня 2023, 05:33
В Перми вновь может появиться пешеходная улица в центре города
8 июня 2023, 15:53

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