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Умер

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2025
Скончался бывший замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов
4 марта, 05:46
В Перми сегодня скончался известный художник Вреж Киракосян
3 марта, 16:29
В Чернушке на рабочем месте скончалась 57-летняя работница водоканала
27 января, 11:21
В Перми простились с известной телеведущей
Александре Черноок было 85 лет.
22 января, 10:22
В Перми скончался известный художник и видеооператор Владислав Рашидов
Перед этим мужчина долго болел
18 января, 12:00
В Кунгуре во время катания с горки умер 14-летний подросток
15 января, 08:29
2024
На теплоходе пермской компании умер капитан-механик. Причины трагедии выясняются
25 октября 2024, 07:30
В Перми скончался старейший клирик Пермской епархии Николай Тетерин
Протоиерей ушел из жизни в возрасте 90 лет.
31 августа 2024, 06:21
В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон
Ранее актер заявлял, что не против сделать эвтаназию, перенес инсульт, позже у него диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.
18 августа 2024, 06:18
В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов
Прощание с ним пройдет 7 августа.
6 августа 2024, 14:22
На 82-м году жизни в Перми скончался заслуженный артист России
Анатолий Нагогин служил в Пермском Театре-Театре с 1971 года.
22 апреля 2024, 16:06
Скончался почетный гражданин Пермского района, экс-директор птицефабрики Калининская
12 марта 2024, 12:42
Скончался официальный представитель Дома Дягилева в России
Дмитрий Тиунов перебрался в Пермь из Москвы
16 января 2024, 15:29
Скончался пермский и чусовской поэт Леонид Грибель
Мужчину похоронят в Чусовом.
11 января 2024, 06:23
Скончался журналист Алексей Клочихин, работавший в пермских изданиях
Прощание с журналистом состоится завтра.
9 января 2024, 03:36
2015
В Перми около автовокзала умер мужчина. Личность погибшего устанавливается
По предварительным данным, мужчина поскользнулся. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
24 ноября 2015, 11:35
На Самоа умер самый низкий в мире человек
В возрасте 76 лет он скончался от пневмонии.
5 сентября 2015, 07:30
Башкирский подросток умер после 22 дней игры в Dota 2
Юноша с 8 августа сидел дома из-за травмы.
1 сентября 2015, 15:14
2014
В Пермском крае женщина умерла из-за отравления угарным газом
Причиной смерти стала закрытая труба дымохода в печи.
29 января 2014, 07:00
В Пермском крае автобус прижал водителя к дверному косяку
Мужчина скончался на месте.
20 января 2014, 11:48

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