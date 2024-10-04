properm.ru
ГлавноеВсе новости

Университет

Выбрать дату
2024
Злоумышленники пишут сотрудникам ПГНИУ от имени ректора
4 октября, 09:28
Ректор Пермского Политеха утвержден в должности на пять лет
9 сентября, 05:52
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
26 августа, 05:48
В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия
Определён подрядчик, который будет вести работы стоимостью 265,7 миллионов рублей.
28 апреля, 06:44
Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве
В рамках сотрудничества предусмотрены программы обмена студентами.
27 марта, 05:40
В 2024 году на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ направят свыше 270 миллионов рублей
28 февраля, 11:04
2023
В ПГНИУ планируют сократить и оптимизировать библиотекарей и юристов
26 октября 2023, 12:22
В Пермском университете пояснили, почему сокращают площади научной библиотеки
21 сентября 2023, 13:50
В Пермском университете желающих проконсультируют по астрологическим картам и арканам
15 сентября 2023, 09:35
Научно-экспедиционное судно село на мель в Арктике. На нем есть пермяки
Пассажирам корабля ничего не угрожает.
26 июля 2023, 02:40
В Пермском университете представили двух новых проректоров
Должности двух проректоров упразднены.
8 февраля 2023, 13:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика