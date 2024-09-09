properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Упал самолет

Выбрать дату
2024
В Подмосковье разбился самолет Ан-2. Погибли двое
На месте работают экстренные службы.
9 сентября 2024, 11:17
Самолет упал на Ставрополье из-за технической неисправности. Что с летчиками
Летчикам удалось катапультироваться.
19 апреля 2024, 05:24
В Белгороде разбился самолет с 65 военнопленными. ВИДЕО
Судьба пассажиров самолета пока неизвестна.
24 января 2024, 09:30
2015
На Украине во время учебного полета разбился Су-25
Трагедия произошла в 40 километрах севернее Запорожья.
11 ноября 2015, 10:18
Версию о бомбе подтверждают данные перехвата. Разведка США обвинила ИГИЛ в крушении A321
Взрывное устройство на борт могли пронести сотрудники аэропорта.
5 ноября 2015, 05:00
2013
Валерий Трапезников пригрозил наказать Собчак за шутку над упавшим Boeing
По мнению депутата, спецслужбы должны выявлять всех блогеров, объектом шуток которых становятся случившиеся катастрофы.
20 ноября 2013, 11:30
2012
Во время взлета в Тюмени рухнул пассажирский самолет
Пассажирский самолет ATR-72 упал сегодня в 07:50 утра местного времени, есть жертвы.
2 апреля 2012, 03:03
2011
На авиашоу в Неваде рухнул самолет, есть жертвы
По официальной версии, опытный 74-летний пилот не справился с управлением.
17 сентября 2011, 04:48
«Молот-Прикамье» скорбит о погибших хоккеистах «Локомотива»
Причина произошедшей в Ярославской области трагедии до сих пор неизвестна.
8 сентября 2011, 04:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика