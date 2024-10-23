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Управляющая компания

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2024
В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев
23 октября, 09:50
Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы
18 октября, 06:11
Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысяч рублей за затопленную квартиру
13 сентября, 07:42
В Перми главу управляющей компании наказали за грязный подъезд
26 июля, 10:39
В мэрии обсуждают вопрос появления другой УК вместо пермского МУПа
10 июня, 09:47
Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда
6 мая, 14:24
В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
11 апреля, 11:33
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
22 марта, 09:16
Видео. В Дзержинском районе Перми начался снос аварийного дома
21 марта, 07:36
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
15 марта, 10:57
В Перми директора МУПа за получение взятки почти в 7 млн рублей отправили в СИЗО
28 февраля, 11:33
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту падения льда и снега с крыши на мужчину
2 февраля, 11:40
Жительница Перми отсудила у управляющей компании 800 тысяч рублей. Как это случилось
27 января, 04:28
В Перми оштрафованы руководители трёх управляющих организаций
11 января, 16:05
2023
С начала года в Перми способ управления выбрали 329 многоквартирных домов
7 декабря 2023, 15:26
Суд рассмотрит уголовное дело экс-гендиректора УК, по вине которого погибла пермячка
10 ноября 2023, 12:27
Уголовное дело о падении глыбы льда на жительницу Березников передано в суд
5 июля 2023, 13:55

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