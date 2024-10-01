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Урал

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2024
«Выразительный фак». Продюсер Алексея Иванова рассказала о выходке Эрнста
1 октября, 09:44
Метеоролог раскрыл, когда в Пермском крае выпадет первый снег
16 сентября, 13:59
Новым директором АО «Пермалко» стал экс-гендиректор другого пермского алкозавода
27 августа, 09:30
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»
21 августа, 10:15
Пермские студенты сняли документальный мини-сериал о жизни писателя Бориса Пастернака
20 августа, 10:16
В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью
Выставочная зона будет увеличена на 10 кв. м.
1 августа, 13:08
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
6 мая, 05:16
В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП
16 апреля, 06:41
Около ЖК «Ива Спортивная» в Перми начались съемки приключенческого сериала
25 марта, 10:10
В 288 километрах от Перми построят единственный на Урале буддистский храм
Проект получил разрешение на строительство.
13 февраля, 08:30
2023
О пещерах Урала сняли мистическое кино. Съемки проходили и в Прикамье
Режиссер Сергей Сомов рассказал Properm.ru о проекте.
10 ноября 2023, 11:37
2020
Почему пермякам не стоит бояться очередных разговоров про объединение с Екатеринбургом?
21 июля 2020, 06:01

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