Легендарному «Урал-Грейту» посвятили книгу! Какой будет история главного криптонита ЦСКА и кому она нужна

В конце прошлого года в Москве была презентована книга о том, как создавалась самая громкая баскетбольная победа в стране начала нулевых. Комета «Урал-Грейт» сверкнула на небосклоне в 2001 году, и спустя 20 лет долетела до пермяков. О том, как рождалась книга, кто дал ей такое яркое имя и что осталось в наследство пермякам от прославленного клуба рассказал автор книги Александр Федотов