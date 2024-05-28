properm.ru
ГлавноеВсе новости

Урал грейт

Выбрать дату
2024
Сын игрока пермского «Урал-Грейта» может дебютировать в НБА уже в следующем году
Егор Дёмин покинет мадридский «Реал» для продолжения карьеры за океаном.
28 мая, 05:33
2022
Легендарному «Урал-Грейту» посвятили книгу! Какой будет история главного криптонита ЦСКА и кому она нужна
В конце прошлого года в Москве была презентована книга о том, как создавалась самая громкая баскетбольная победа в стране начала нулевых. Комета «Урал-Грейт» сверкнула на небосклоне в 2001 году, и спустя 20 лет долетела до пермяков. О том, как рождалась книга, кто дал ей такое яркое имя и что осталось в наследство пермякам от прославленного клуба рассказал автор книги Александр Федотов
18 января 2022, 03:00
2017
Андрею Агишеву и Виталию Вьюгову разрешили выплатить 30 млн рублей в рассрочку
Экс-депутат краевого заксобрания получил рассрочку на три года, а бывший генменеджер БК «Урал-Грейт» — на шесть лет.
28 августа 2017, 10:49
2016
Прокуратура требует Андрея Агишева вернуть бюджету 30 млн рублей
Основное разбирательство назначено на 5 сентября.
5 августа 2016, 11:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика