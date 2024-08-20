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Уральские авиалинии

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Август
Фото. Пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России
20 августа, 11:54
Июль
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
23 июля, 03:04
Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку
Рейс в Анталью ожидают 180 человек.
22 июля, 04:54
Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх
10 июля, 06:46
Апрель
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
4 апреля, 11:08
Март
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47
Сентябрь 2023
Севший в поле под Новосибирском самолет планируют вернуть к выполнению полетов
Сейчас воздушное судно находится на поле, его техническое состояние изучают инженеры.
22 сентября 2023, 06:15

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