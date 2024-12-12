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Уровень инфляции

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Декабрь 2024
В Прикамье вслед за снижением объемов строительства затормаживаются другие отрасли
12 декабря 2024, 08:39
Август 2024
В Пермском крае в июле годовая инфляция достигла 9,89%
Инфляционные процессы разгоняет рост тарифов ЖКХ
16 августа 2024, 13:19
Май 2024
Почему россияне стали больше тратить денег, но не на продукты
Рост доходов россиян и низкая безработица «перебили» продовольственную инфляцию. В секторе услуг наметилась потребительская аномалия.
31 мая 2024, 16:27
Март 2024
В Пермском крае инфляция выросла до 8,65%, что выше среднероссийского уровня
Сильнее всего инфляцию разгоняет рост цен на услуги.
21 марта 2024, 13:08
Февраль 2024
Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской
Сильнее всего подорожали куриные яйца, овощи и фрукты, сахар, легковые автомобили и путёвки за границу.
22 февраля 2024, 09:38

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