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Зверей бюджет накормит, несмотря на ставку Центробанка
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19 августа, 07:27
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В поселке Сарс Пермского края шквал снес заборы, деревья и побил урожай
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В Прикамье серьезно сократился валовый сбор зерновых и картофеля
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Время собирать урожай у пермяков: особенности региона
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Как правильно подготовить овощную яму, чтобы не умереть?
Традиционно в августе жители подготавливают овощные ямы к закладке нового урожая. Несоблюдение мер безопасности при сушке овощных ям может стоить жизни.
28 августа 2022, 04:09

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