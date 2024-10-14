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Услуги

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2024
Цены на зимнюю резину в Перми выросли на 20%
14 октября 2024, 05:00
Яндекс поднял цены на такси в Перми
Сильнее всего подорожал «эконом».
8 октября 2024, 02:27
Такси для детей появилось в Перми
Услуги водителей оказывают исключительно женщины.
30 сентября 2024, 06:16
В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси
Зато подешевели подержанные импортные авто.
11 июля 2024, 11:26
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
Показатель относительно прошлого месяца увеличился до 9,45%.
23 июня 2024, 10:33
Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей
Всего планируется закупить 4230 цветочных композиций.
17 июня 2024, 09:31
Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%
Темп роста цен в регионе оказался выше показателей по ПФО и России в целом.
18 апреля 2024, 10:39
2023
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Пермском крае
15 декабря 2023 года указом губернатора утверждено предельное значение роста цен на услуги ЖКХ в Прикамье.
18 декабря 2023, 09:30
2011
Пермский край занимает 15-е место в рейтинге гостеприимности
Первое место среди российских городов и регионов занимает Москва, а Республика Тыва и Чукотский автономный округ стали самыми негостеприимными.
6 сентября 2011, 06:56
2010
«Яндекс» будет искать выгодные предложения по кредитам и вкладам
Российский поисковик разработал сервис сравнения услуг, предоставляемых банками, который позволит определить наиболее выгодные условия финансовых операций.
9 сентября 2010, 07:37
Американские операторы заменят кредитные карты смартфонами
В России тоже разрабатываются подобные услуги.
2 августа 2010, 11:31

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