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Усолье

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Июнь
Следователи занялись инцидентом с падением остановки на двух женщин в Усолье
18 июня, 12:39
Март
Зураб Церетели подарил музею в Усолье несколько своих работ
Сейчас в «Палатах Строгановых» проходит выставка художника.
7 марта, 06:11
Февраль
Фото. В Усольском музее «Палаты Строгановых» откроют выставку работ Зураба Церетели
27 февраля, 12:58
Ноябрь 2023
В Усолье Пермского края мужчина провалился под лед на Каме
25 ноября 2023, 05:52

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