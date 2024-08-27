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Усть-качка

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2024
Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива
27 августа, 07:55
«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения
18 августа, 04:29
Пермский яхтсмен Михаил Шило стал совладельцем аэродрома Луговское
22 июля, 05:50
Жители Усть-Качки просят федеральные и региональные власти национализировать курорт
С обращением о национализации курорта «Усть-Качка» жители села обратились к Роману Путину, председателю общественной организации «Всероссийский комитет поддержки Путина».
7 июля, 12:24
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16
«Врач ушла, новой нет». Жители Усть-Качки жалуются на нехватку медиков в больнице
15 апреля, 07:44
В горящей квартире в Усть-Качке обнаружен труп мужчины
10 апреля, 05:50
2023
Спецпроект
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Василий Лузин получил исковое заявление о выселении своей семьи из квартиры. Его принуждают заключить договор коммерческого найма или грозят выселением.
За мошенничество на стройке в Усть-Качке будут судить топ-менеджера из Москвы
23 марта 2023, 12:50
2022
Седьмой кассационный суд отменил уже пять решений по спорам жителей Усть-Качки с управляющей компанией
В мировом суде Бершети, в Пермском районном суде и даже в Пермском краевом суде жители Усть-Качки проигрывали управляющей компании, которая пыталась взыскать с них плату за найм и возмещение судебных расходов.
13 июня 2022, 04:38
«Людям выкручивают руки». В Усть-Качке снова в 2 раза увеличили плату за найм жилья
Собственники помещений, с которыми жители судятся не первый год, утверждают, что резкий рост платы вызван повышением налога на имущество для организаций на территории Пермского края.
27 февраля 2022, 05:27
2021
Спецпроект
Сотня объектов на контроле. Экс-директору УКС Пермского края вменили халатность и оставили на свободе
Прокуратура просила отправить Левинского в колонию на 6 лет, однако суд прекратил уголовное дело.
Спецпроект
Житель Пермского края 20 лет судился за право на свою квартиру. И умер, не дождавшись победы
Житель Усть-Качки выиграл суд у управляющей компании «Усть-Качка Сервис». К сожалению, решения он не дождался, умер. Но его семья не будет платить за найм их собственного жилья, полученного в советское время по ордеру. Нет никакого найма, решил суд. Правда, только по одному делу. Аналогичные процессы жители Усть-Качки продолжают проигрывать. Почему так? Разбиралась журналист Properm.ru Татьяна Зырянова.
2020
Спецпроект
Депутаты Усть-Качки обвиняют власти Пермского района в продаже участков на берегах и в зоне затопления
Депутаты и общественность Усть-Качки считают, что администрация Пермского района незаконно выделила земельные участки на берегу реки Качки. Участки оказались в зоне затопления. Кроме того, «распродажа берегов» ограничила местным жителям и гостям поселения доступ к берегу и воде. Администрация района не отрицает фактов выделения участков, но отрицает свою причастность.
Спецпроект
Безумный Amaks. Как владелец «Усть-Качки» создавал свой бизнес
В марте вокруг курорта «Усть-Качка» разгорелся конфликт – его рабочие, протестуя против сокращений, вышли на улицу. Курорт входит в гостиничную сеть Amaks и считается собственностью пермского бизнесмена Валерия Гараева, одного из самых непубличных предпринимателей региона. Гараев неохотно входит в бизнес, чаще предпочитая выступать в роли «теневого» кредитора. Properm.ru изучил его историю и посчитал активы бизнесмена.
2019
Спецпроект
Собственник «деревни крепостных» в Прикамье не платит налоги на прибыль и имущество. Как он это делает?
ООО «Жилсервис», собственник 600 квартир, а также жилых и нежилых помещений не платит ни налог на имущество, ни налог на прибыль. Просто владеет домами и получает прибыль.
2018
Депутаты Усть-Качки просят губернатора Решетникова возобновить работу комиссии по проблеме приватизации
В Properm.ru прошла пресс-конференция депутатов поселения Усть-Качка. Депутаты рассказали, что они уже сделали и что планируют делать дальше, чтобы жители смогли приватизировать жилье. От идеи добиться приватизации ни депутаты, ни глава поселения не отказываются.
19 апреля 2018, 05:00

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