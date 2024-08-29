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Усьва

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Август 2024
В Пермском крае туристов-нелегалов оштрафовали на 322 тысячи рублей
Туристический сбор за посещение природных парков составляет 100 рублей.
29 августа 2024, 09:59
Июль 2024
Суд начнет рассматривать дело о гибели туристки из Тюмени на Усьвинских столбах
26 июля 2024, 06:28
Апрель 2024
В Пермском крае может появиться первый в регионе мобильный глэмпинг
Домики можно будет доставить в любую точку Прикамья.
30 апреля 2024, 06:06
В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину
Дружинники побывали в 32 домовладениях в селе Юрла.
23 апреля 2024, 10:55
Ноябрь 2023
«Никто не собирается купаться». Пермяки в октябре прокатились по Усьве на сапбордах
Из-за низкого уровня воды в реке туристы сели на мель.
14 ноября 2023, 11:46
Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве
Вместо курорта возведут глэмпинг-парк.
14 ноября 2023, 06:05

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