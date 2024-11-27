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Утилизация

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Ноябрь
На вывоз медотходов из девяти больниц Прикамья уйдет 28 миллионов рублей
27 ноября, 12:43
Июнь
Глава Перми опроверг информацию о сжигании мусора на территории крематория
25 июня, 09:32
Май
Очистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей
29 мая, 06:34
Март
Пермякам напоминают, как правильно утилизировать ртутьсодержащие лампы
Эти опасные отходы можно оставлять только в специально организованных местах.
28 марта, 08:20
Утилизировать изношенные шины пермяки могут в специализированных организациях
Их нельзя складировать на контейнерных площадках из-за высокой опасности для окружающей среды.
27 марта, 11:09
Февраль
Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple
13 февраля, 09:29
Январь
Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung
Подрядчика для этих работ хотят найти за 6,7 тыс. рублей.
26 января, 06:22
Декабрь 2023
Жители четырех городов Прикамья смогут сдать новогодние ели на переработку
15 декабря 2023, 04:53

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