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Утонул

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2024
В реке Сылва обнаружили тело неизвестного мужчины
17 августа, 11:19
С начала года в Пермском крае на водоемах погибли семь детей
16 августа, 04:25
В Октябрьском в пруду утонул 47-летний рыбак
13 августа, 09:59
Из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины
7 августа, 07:49
Утонувшего в Сочи 12-летнего пермского школьника похоронят 6 августа
Тело погибшего привезут в Пермь сегодня.
4 августа, 05:44
В Пермском крае ищут 15-летнего мальчика, утонувшего во время купания
10 июня, 08:06
В Чернушинском округе ребенок провалился в прорубь на пруду и утонул
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
26 февраля, 13:33
Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники
19 февраля, 11:01
2023
Жительницу Добрянки будут судить за утонувшего в реке соседского мальчика
19 сентября 2023, 14:30
В Перми в Мулянке утонул человек
Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
17 сентября 2023, 06:42
СК проводит проверку после гибели 15-летнего подростка в Каме
17 августа 2023, 10:46
«Сама чуть не пошла ко дну». Пермячка спасла двух тонущих школьниц
Одна из девочек уже пошла ко дну, но ей удалось помочь.
11 августа 2023, 03:11
В Ростове-на-Дону пермяка чуть не унесло течением под мост
2 августа 2023, 09:04
В Перми спасатели вытащили из воды трех человек, которые тонули у Коммунального моста
Спасатели услышали крики и поплыли к отдыхающим.
1 августа 2023, 02:56
Не было сил добраться до берега. В Перми чуть не утонул 13-летний школьник
18 июля 2023, 02:40
За минувшие сутки в Пермском крае утонуло три человека
9 июля 2023, 07:05

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