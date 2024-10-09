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Утонули

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2024
С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей
9 октября, 08:59
С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детей
5 июля, 08:47
С начала 2024 года в Пермском крае утонули шесть человек
6 июня, 15:37
2023
Жительница Добрянки, по чьей вине утонул соседский ребенок, предстанет перед судом
29 ноября 2023, 05:34
За минувшие сутки в Пермском крае утонуло три человека
9 июля 2023, 07:05

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