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Утопление

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2024
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
Материалы расследования переданы правоохранительным органам.
13 сентября 2024, 05:49
В Кунгуре в реке Сылва было найдено тело утонувшего 43-летнего мужчины
Тело пермяка было передано правоохранительным органам.
2 августа 2024, 11:16
Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми
Мальчик приехал на отдых без родителей.
2 августа 2024, 05:56
В Прикамье из реки Сергинка спасатели извлекли тело мужчины
Причина гибели устанавливается.
21 июля 2024, 10:10
В Пермском крае 17 июля утонули два человека
Случаи трагическое гибели произошли в селах Кизьва и Кояново.
18 июля 2024, 07:29
В Прикамье продолжаются поиски мужчины, купавшегося в неположенном месте
Всего с начала текущего года на водных объектах региона утонули 20 человек.
16 июля 2024, 04:10
На Голубых озерах под Александровском утонул 15-летний подросток
По словам очевидцев, мальчик звал на помощь, но никто не откликнулся.
4 июля 2024, 12:57
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
По факту инцидента проводится проверка.
23 июня 2024, 10:58
Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки
Инцидент произошел 19 июня в детском оздоровительном лагере «Ермак».
20 июня 2024, 09:04
Прокуратура взяла на контроль проверку по утонувшему в Кунгурском округе подростку
Ведутся поисково-спасательные мероприятия.
20 июня 2024, 06:21
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
Дети самовольно ушли из лагеря купаться.
20 июня 2024, 02:38
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика
Инцидент произошел в поселке Майский 14 июня.
15 июня 2024, 09:36
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
По факту утопления несовершеннолетнего СКР начал процессуальную проверку.
15 июня 2024, 05:25
Следователи проводят проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в Прикамье
Инцидент произошел 9 июня.
10 июня 2024, 08:37
2023
Мужчина утонул в реке в Чернушинском округе
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
31 октября 2023, 04:27
2012
В Пермском крае двухлетний ребенок утонул в яме с водой
Тело двухлетнего мальчика, потерявшегося из виду родителей на прогулке, найдено в яме с дождевой водой. Ребенок умер, захлебнувшись.
5 мая 2012, 05:52
2011
За сезон на оборудованных пляжах Перми никто не утонул
Спасатели предотвратили 330 несчастных случаев и спасли 29 человек.
23 августа 2011, 06:31

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