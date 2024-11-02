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Увольнение

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2024
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда
23 октября, 05:47
Спецпроект
Почему компания с российскими корнями ABBYY уволила сотни наших айтишников
Properm.ru узнали причины крупномасштабного сокращения в IT-гиганте.
В пермской спортивной школе незаконно уволили тренера
30 сентября, 11:21
Александр Синявский уволился из департамента транспорта администрации Перми
12 сентября, 08:12
Видео. «Их всех уничтожат». Пермского прокурора уволили после публикации видеозаписи из бара
22 июля, 12:49
Минздрав Прикамья опроверг информацию о закрытии двух отделений в Чайковской ЦГБ
15 июля, 11:06
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
6 мая, 14:14
Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке
16 апреля, 12:38
Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели
13 апреля, 04:39
Следователи Березников проверяют факт расстрела капитаном полиции своих друзей
11 апреля, 09:20
В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской
11 марта, 06:27
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
7 марта, 09:31
Прокуратура настаивает на увольнении замглавы одного из муниципалитетов Прикамья
11 января, 15:47
2023
Новый глава Чайковского округа уволил старожила команды предшественника
5 декабря 2023, 11:42
Из Пермского университета начали массово увольнять сотрудников
Сокращение касается административного персонала.
14 ноября 2023, 12:55
Из мэрии Перми увольняется крупный чиновник
24 октября у Александра Ворончихина последний рабочий день в администрации Перми.
24 октября 2023, 06:36
В Перми суд восстановил на работе уволенного директора инвестбанка
Топ-менеджер смогла доказать, что заявление «по собственному желанию» было написано ей под давлением непосредственного начальника.
15 июня 2023, 09:20
2022
Вячеслав Торчинский покидает пост директора Пермского цирка
Он возглавлял учреждение полтора месяца.
15 ноября 2022, 12:57
Пермские экс-чиновники покинули посты в федеральном минэке
Алексей Григорьев и Александр Маслов пришли в министерство вместе с Максимом Решетниковым.
2 ноября 2022, 05:21

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