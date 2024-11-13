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Узбекистан

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Летать из Перми в Узбекистан разрешили трем авиакомпаниям
13 ноября, 08:55
Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент
28 сентября, 13:51
Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов
3 сентября, 05:45
Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО
26 июля, 10:02
В Прикамье в пять раз выросло количество депортированных мигрантов
22 июля, 07:46
Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта
15 июля, 08:28
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов
9 июля, 04:47
Прикамье и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности и науки
23 мая, 03:30
Вузы Прикамья заключили соглашения о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана
Делегация Пермского края провела ряд встреч с руководителями вузов и колледжей республики.
24 апреля, 14:06
Из-за черного усача несколько стран остались без пермских пиломатериалов
15 марта, 05:57
2023
Видео. На складе в Ташкенте произошел пожар со взрывом. Есть пострадавшие
Информации о количестве пострадавших пока нет.
28 сентября 2023, 04:06

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