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Вагоны

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2024
Пермяк так спешил домой с вахты, что прицепился к подножке вагона в Новом Уренгое
7 ноября 2024, 12:39
Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще
21 октября 2024, 12:42
В Перми в День города в «Параде трамваев» поучаствуют десять вагонов
Кроме пассажирских, пермяки смогут увидеть служебные трамваи.
5 июня 2024, 12:00
2023
Жители Прикамья с 25 мая по 1 июня смогут увидеть «Поезд Победы»
Экспозиция поезда в девяти вагонах рассказывает о разных сферах жизни советского общества в годы войны.
23 мая 2023, 09:49

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