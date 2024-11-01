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Вакансии

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2024
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
В Прикамье на треть вырос спрос на поваров
21 октября, 14:08
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье в октябре
9 октября, 15:06
Острый дефицит врачей сохраняется в Пермском крае
8 октября, 10:50
Средняя зарплата педагогов в Прикамье увеличилась за год на 22%
2 сентября, 08:29
В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников
29 августа, 11:19
В Пермском крае не хватает 800 педагогов
19 августа, 13:12
Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%
21 июля, 05:06
От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет
В 2024 году вакансий для сотрудников 45+ стало в 2,5 раза больше.
15 июля, 07:23
Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики
13 июля, 08:43
Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата
17 мая, 05:32
Стало известно, какая рабочая профессия стала самой прибыльной в апреле 2024 года
7 мая, 12:25
Все больше пермяков не соглашаются на меньшую зарплату при выборе работы
3 мая, 08:37
Аналитики рассказали, в каких сферах в Прикамье проще всего найти работу
19 апреля, 05:51
В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью
15 апреля, 09:40
Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты
12 апреля, 07:51
В Перми менеджер по продажам может зарабатывать до 175 тыс. рублей в месяц
28 января, 10:10
2023
Дворники и врачи. Специалисты назвали топ самых дефицитных профессий в Пермском крае
25 декабря 2023, 10:41
Стало известно, работников каких специальностей катастрофически не хватает в Перми
13 ноября 2023, 13:20
В Пермском крае 7,2 тыс. безработных граждан на 31,1 тыс. вакансий
16 августа 2023, 04:39

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