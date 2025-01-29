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Вакансия

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2025
Выносливых пермяков пригашают поработать на стройке в Египте за 300 тысяч рублей
29 января, 02:01
2024
Жителей Прикамья приглашают работать в столичный аэропорт за 200 тысяч рублей
Жилье предоставляется работодателем.
7 августа 2024, 10:21
2014
Уволенный из МВД Артур Гайнанов вернулся на свою должность после проверки
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Пермскому краю приступил к своей работе сегодня, 4 августа.
4 августа 2014, 08:00

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