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Вакцина

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2024
В Перми на неделе работают три мобильных пункта вакцинации
7 октября, 16:41
В Перми открывается еще один мобильный пункт вакцинации
19 сентября, 04:36
Этой осенью в Перми вновь в торговых центрах будут действовать прививочные пункты
8 сентября, 07:43
В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких
30 августа, 04:52
Новый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?
15 августа, 12:56
Ученые нашли способ продлить жизнь домашним кошкам до 30 лет
31 мая, 08:18
2023
На этой неделе в Перми привиться от гриппа можно в двух мобильных пунктах вакцинации
7 ноября 2023, 10:32
Российские вакцины от коронавируса практически утратили эффективность
23 октября 2023, 11:45
В Перми зафиксирован пятый случай кори
22 августа 2023, 08:19

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