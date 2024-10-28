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Вакцинация

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Октябрь
В Перми можно поставить прививку от гриппа в двух пунктах вакцинации
28 октября, 11:32
Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ
23 октября, 05:02
В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи
18 октября, 10:26
Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа
15 октября, 08:40
В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы
8 октября, 11:32
В Перми на неделе работают три мобильных пункта вакцинации
7 октября, 16:41
В центре Перми отроется ещё один пункт вакцинации
2 октября, 09:40
Сентябрь
Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации. Адреса
30 сентября, 12:57
В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации
23 сентября, 10:09
В Перми открывается еще один мобильный пункт вакцинации
19 сентября, 04:36
В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа
17 сентября, 08:31
Число заболевших ОРВИ в Пермском крае растет
17 сентября, 06:02
В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
11 сентября, 04:29
Этой осенью в Перми вновь в торговых центрах будут действовать прививочные пункты
8 сентября, 07:43
Август
Сезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычного
23 августа, 04:13
Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19
7 августа, 02:55
Июнь
В Кемеровской области будут прививать девочек от ВПЧ
Депутаты одобрили инициативу этой весной.
21 июня, 08:33
Как понять, что у тебя корь? Отвечают профессионалы
14 июня, 05:48
Май
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
22 мая, 03:53
Март
Стало известно, готов ли Пермский край к защите от клещевого энцефалита
15 марта, 06:36

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