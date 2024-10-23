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Вакцинация в Перми

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Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ
23 октября, 05:02
Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа
15 октября, 08:40
В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы
8 октября, 11:32
2023
Два мобильных пункта вакцинации откроются в Перми на этой неделе
Пермяки смогут сделать прививку от гриппа или пневмококковой инфекции.
24 октября 2023, 10:24
В Мотовилихе можно будет сделать прививку от гриппа без предварительной записи
С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
12 октября 2023, 09:33
В Перми, Красновишерске и Чайковском откроются мобильные пункты вакцинации
Все взрослые жители региона смогут сделать прививку от гриппа или пневмококковой инфекции.
10 октября 2023, 04:31
Сегодня в Перми откроется второй мобильный пункт вакцинации. Часы работы
4 октября 2023, 08:39
Вакцинироваться от коронавируса можно лишь платно. Где пермякам сделать прививку?
29 сентября 2023, 06:06
Первый мобильный пункт вакцинации открылся в Перми. Какие прививки доступны
26 сентября 2023, 05:10
Где в Перми можно сделать прививку от клещевого энцефалита
17 апреля 2023, 11:00
2022
Пермский край занимает 69-е место по уровню вакцинации от гриппа в Российской Федерации
В регионе вакцинировано немногим более трети населения.
23 ноября 2022, 03:13
В Пермском крае прививку от коронавируса сделали 183 подростка
Врачи рекомендуют прививать подростков, чтобы защитить от тяжелого течения COVID-19 не только самих детей, но и членов их семей.
31 января 2022, 09:37

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