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Вандализм

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2024
В Перми школьник облизал кладбищенские кресты на кладбище
2 октября, 16:13
Вандал повредил памятник кошке на батарее в центре Перми
17 июня, 11:48
2023
В Кизеловском районе Прикамья мужчина снес памятник Герою Советского Союза
4 декабря 2023, 11:49
В Перми ищут свидетелей вандализма на остановке «Улица Папанинцев». ФОТО
Вандалы буквально разгромили остановочный комплекс вчера вечером или сегодня утром
14 ноября 2023, 10:54
В Перми обстреляли спортивный манеж «Спартак»
Следы от пуль заметы на 13 окнах.
25 августа 2023, 05:17
В Перми восстановили мостик, ведущий к монументу погибшим при крушении «Боинга»
Пока часть лестницы восстановлена во временном исполнении.
28 июня 2023, 09:49

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