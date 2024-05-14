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Ваз

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2024
Два человека пострадали. На трассе Пермь — Екатеринбург 13 мая произошло жесткое ДТП
В настоящий момент по факту автоаварии проводится проверка.
14 мая 2024, 02:46
2012
Азербайджан запретил импорт опасной продукции «АвтоВАЗа»
В число «неугодных» попали ВАЗ-21144 и ВАЗ-21154.
2 октября 2012, 05:02
ДТП в Пермском крае: Столкнулись две легковушки, один человек погиб
На дороге Голдыри-Орда-Октябрьский при столкновении двух автомобилей один водитель погиб, еще четыре человека получили различные травмы.
29 января 2012, 08:42
2011
Лидером вторичного рынка стал ВАЗ-2110
По итогам 11 месяцев 2011 года самой популярной моделью на вторичном автомобильном рынке стала Lada 2110.
26 декабря 2011, 04:28
АвтоВАЗ сделал из Lada Kalina электромобиль
«Калина» проходит тестовые испытания, наматывает пробег. Током не бьется.
20 сентября 2011, 04:15
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
На Ушакова водитель ВАЗа сбил семью из трех человек
Супружеская пара и их сын переходили дорогу по пешеходному переходу.
5 сентября 2011, 06:42
2010
После столкновения с «Тойотой» в Ильинском районе перевернулся ВАЗ
В аварии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок.
20 сентября 2010, 06:17
Путин проверил «Ладу Калину» и российские дороги
Председатель Правительства Российской Федерации совершил вояж по трассе Чита–Хабаровск.
30 августа 2010, 10:49
Автокран на Садовом 500 метров тормозил в машины
кран без водителя проехал более 500 метров под горку и протаранил автомобиль ВАЗ
29 июля 2010, 15:01

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