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Ведомости

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2024
Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году
Ограничений от Министерства образования и науки РФ по стоимости программ обучения для вузов нет.
13 июня 2024, 11:32
2014
Бизнес по-русски: «друзья Путина» покупают газету «Ведомости»
16 октября 2014, 06:35
2010
Пермь в заголовках: пятница
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий пятницы, 3 сентября.
3 сентября 2010, 13:50
Ведомости: Кузяев нашел партнера
Как стало известно «Ведомостям», инвестфонд под управлением Baring вложится в акции телекоммуникационной компании «Эр-телеком», обслуживающей 4 млн домохозяйств.
3 сентября 2010, 07:51

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