properm.ru
ГлавноеВсе новости

Великая отечественная война

Выбрать дату
2024
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
21 августа, 03:49
В Пермском крае ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева
5 июля, 05:43
Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала
Актриса сыграла роль летчицы, мечтающей отомстить за смерть любимого.
11 мая, 10:40
В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»
26 апреля, 05:50
Всероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в этом году
23 апреля, 10:01
В Свердловском районе установят памятник молодым рабочим оборонных заводов
21 апреля, 10:38
В Пермском крае простились с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны
Евгений Поносов был рядовым военнослужащим в 138 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии НКВД.
5 марта, 12:18
Получил медаль «За взятие Берлина». В Березниках скончался 97-летний ветеран ВОВ
После войны мужчина работал в березниковской шахте.
3 февраля, 07:55
2023
В Кизеловском районе Прикамья мужчина снес памятник Герою Советского Союза
4 декабря 2023, 11:49
В Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Постановление о создании совета было подписано главой города 30 ноября 2023 года
1 декабря 2023, 13:15
Прокуратура потребовала зажечь Вечный огонь в Осинском районе
17 ноября 2023, 05:11
В Перми рядом с «МиГом на взлёте» поставят памятник 12-летнему фрезеровщику
В годы Великой Отечественной Валя Кусакин был самым юным работником Пермского моторостроительного завода.
1 августа 2023, 05:28
В Перми на набережной состоится мемориальная акция «Свеча памяти»
Во время акции будет объявлена минута молчания.
22 июня 2023, 02:56
В Перми планируют отреставрировать легендарный самолет времен ВОВ
Машина была создана в 1941 году.
8 мая 2023, 08:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика