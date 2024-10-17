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Велосипед

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2024
Велосипедные воришки украли у пермяков сотню байков
17 октября, 15:00
Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус
30 сентября, 05:18
Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма
25 сентября, 11:21
В Краснокамске велосипедист выехал на дорогу и насмерть был сбит автомобилем
5 июля, 15:10
Похититель велосипедов по-краснокамски. Мужчина украл шесть велосипедов у земляков
7 июня, 15:24
В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку
11 мая, 13:34
Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками
Говорят, что велосипеды мешают ходить по тротуарам.
28 апреля, 07:25
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
12 апреля, 08:59
Видео. Серийного похитителя велосипедов в Перми отправили в колонию строгого режима
9 марта, 14:57
Жителю Пермского округа вынесен приговор за сбитого велосипедиста
18 января, 16:36
2023
От Перми до Бреста. Пермяк Николай Шуваев доехал до Атлантики на велосипеде
Как желание и упорство привели пермского программиста на самый известный бревет планеты.
3 октября 2023, 02:00
В Пермском крае 80-летний велосипедист попал под колеса легковушки
26 июня 2023, 10:55
Краевые власти объяснили запрет для велосипедистов ездить у резиденции губернатора
Поясняют всё «эксцессом исполнителя».
19 июня 2023, 12:51
Курорт «Губаха» открыл трассы для катаний на маунтибайках и запустил байк-пасс
Канатная дорога будет работать каждый день.
15 июня 2023, 10:07
Стала известная цена возрождённого к юбилею Перми велосипеда «Кама»
В этом году велосипеды будут выходить в классическом красном цвете, в 2024 году — ещё в синем и белом цветах.
8 февраля 2023, 11:54
2022
Первые обновлённые пермские велосипеды «Кама» появятся в начале следующего года
Уже готова часть комплектующих для новой модели.
31 октября 2022, 08:01

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