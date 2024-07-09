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Велосипеды

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Июль
Пермяков будут проверять на скорость реакции перед поездкой на велосипедах Whoosh
9 июля, 11:10
Май
В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку
11 мая, 13:34
В Перми улицу Монастырскую могут продлить до Мотовилихинских заводов
6 мая, 14:54
Апрель
Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками
Говорят, что велосипеды мешают ходить по тротуарам.
28 апреля, 07:25
Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет
1 апреля, 05:55
Март
Видео. В Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет
26 марта, 06:44

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