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Верещагино

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2024
Командир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВО
8 октября, 06:52
В Нытве отменили автобусные рейсы в Пермь из-за отсутствия бензина
18 сентября, 04:05
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
11 сентября, 05:26
В Пермском крае 13 июля на пожаре погиб мужчина
15 июля, 06:14
Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
11 июля, 06:40
Минобр Пермского края: в санаторной школе держат детей без медпоказаний
10 июля, 10:54
Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино
25 июня, 14:14
На пожаре 18 июня в Верещагино пострадал человек
19 июня, 06:45
В ходе СВО погиб 50-летний уроженец села Путино Верещагинского округа
Андрей Механошин подписал контракт с ВС РФ полгода назад
24 мая, 11:06
Больница в Прикамье взыскала с бывшего врача 250 тысяч рублей за смерть пациента
20 мая, 07:01
Мать спасла двоих детей из горящего дома в Верещагино
21 апреля, 08:23
Мэр Верещагино получил премию в 188 тысяч рублей за свою работу в 2023 году
16 апреля, 10:31
За разрушившийся козырек школы в Прикамье наказали главу муниципалитета и директора
К счастью, пострадавших от разрушения части школы не было
11 марта, 13:26
Жительницу Пермского края оштрафовали на смешную сумму за разгром супермаркета
Нарушительницу могли отправить под арест до 15 дней.
24 февраля, 09:46
В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров
11 февраля, 08:14
Кусала торты и разбивала бутылки. В Прикамье женщина разгромила супермаркет
Полицейские передали преступницу медикам после задержания.
17 января, 05:04
2023
Служил санитаром медроты. В ходе СВО погиб уроженец Верещагино
Александру Березовскому был 31 год.
21 декабря 2023, 14:07
Ушел в армию после школы. В ходе СВО погиб 21-летний контрактник из Верещагино
Михаил Черемных был награжден медалью Суворова.
10 ноября 2023, 06:04
В Верещагинском округе администрация потеряла дело участника боевых действий
10 октября 2023, 14:16
Верещагинец угнал на работе машину, чтобы навестить свою престарелую мать
7 сентября 2023, 12:35

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