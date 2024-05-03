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Весенний паводок

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Май
Пермскому краю удалось избежать массовых затоплений во время половодья
3 мая, 08:53
Апрель
Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае
22 апреля, 03:03
В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды
15 апреля, 16:20
Река Урал продолжает постепенно затапливать Оренбург
12 апреля, 06:10
В МЧС рассказали, что делать жителям Прикамья в случае паводка
9 апреля, 08:00
Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков
9 апреля, 07:05
Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС
На помощь в другой регион отправились 40 человек.
5 апреля, 03:53
Март
В Прикамье установлено 106 зон подтопления в 30 муниципалитетах края
11 марта, 15:02

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