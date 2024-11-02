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Октябрь
МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае
30 октября, 08:39
Сентябрь
Выходные в Пермском крае могут начаться с сильного ветра
27 сентября, 12:46
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
Сегодня погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере
21 сентября, 05:47
Август
Стало известно, какая погода будет в Пермском крае 2 сентября
30 августа, 13:49
Прикамье вновь ожидает похолодание
29 августа, 03:44
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной
26 августа, 08:21
Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается
24 августа, 05:39
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
22 августа, 04:21
В Пермский край придет долгожданное потепление
19 августа, 03:30
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае
5 августа, 06:26
Июль
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра
30 июля, 09:17
Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики
26 июля, 05:25
В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание
19 июля, 10:30
В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди
17 июля, 07:35
Июнь
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
23 июня, 04:24
Жара отступает. О погоде в Пермском крае 17–21 июня
17 июня, 05:33
Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до +33°C
10 июня, 03:12

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