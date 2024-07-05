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Ветеран

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2024
В Пермском крае ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева
5 июля, 05:43
В Пермском крае простились с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны
Евгений Поносов был рядовым военнослужащим в 138 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии НКВД.
5 марта, 12:18
Получил медаль «За взятие Берлина». В Березниках скончался 97-летний ветеран ВОВ
После войны мужчина работал в березниковской шахте.
3 февраля, 07:55
Тяжелое и голодное детство. В Прикамье на 101 году жизни скончалась ветеран ВОВ
16 января, 06:07
2022
Региональные льготы ветеранам боевых действий в Перми
3 августа 2022, 07:16

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