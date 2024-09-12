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Ветеринарная клиника

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Сентябрь 2024
Устроил погром. Пермский толстый кот Крошик попытался сбежать от врачей
Домашний питомец проходит реабилитацию, для него составили программу похудения.
12 сентября 2024, 11:12
Апрель 2024
Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа
Животное все еще нуждается в лечении.
20 апреля 2024, 10:37
Январь 2024
Фото. В Кунгуре спасали собаку, а оказалось, что волка
Волонтеры говорят, что хищник останется с инвалидностью.
22 января 2024, 10:21

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