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«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Колонка корреспондента Properm.ru Сергея Данилова о минувшем сезоне главного хоккейного клуба Прикамья.
Февраль
Пермские хоккеисты уступили в Красноярске в матче 1/8 финала Кубка Петрова
В серии «Молот» — «Сокол» счет стал 1:3.
27 февраля, 14:55
«Молот» побеждает в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ
В овертайме обыгран челябинский «Челмет».
16 февраля, 16:55
«Молот» уступил в первом матче домашней серии
Курганское «Зауралье» оказалось сильнее.
12 февраля, 17:14
«Молот» уступил в заключительном матче выездной серии в Красноярске
До завершения регулярки ВХЛ «молотобойцам» нужно провести четыре матча на домашнем льду.
8 февраля, 16:16
«Молот» уступает в овертайме «Норильску»
Поражение лишило «молотобойцев» второго места в турнирной таблице ВХЛ.
6 февраля, 16:57
Январь
Пермский «Молот» вышел в плей-офф
24 января, 06:14
«Молот» в гостях переиграл пензенский «Дизель»
Пермский клуб остается в числе лидеров ВХЛ
16 января, 04:33
Декабрь 2023
«Молот» завершает гостевую серию победой в Омске
Следующий матч «молотобойцы» проведут 17 декабря в Перми
13 декабря 2023, 17:07
Ноябрь 2023
«Молот» лишь в серии буллитов смог переиграть воскресенский «Химик»
Основное время встречи закончилось со счетом 5:5.
29 ноября 2023, 16:55
«Молот» победил «СКА-Нева» на домашнем льду
Сейчас пермяки в тройке лидеров чемпионата.
27 ноября 2023, 16:45
«Молот» выиграл десятый матч кряду
В первом матче домашней серии повержены «Омские крылья».
3 ноября 2023, 16:56
Сентябрь 2023
Пермские хоккеисты из ХК «Молот» прервали серию поражений
«Молотобойцы» переиграли ХК «Норильск» на своем льду.
15 сентября 2023, 10:13

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