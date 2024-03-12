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Видеокамеры

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2024
В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц
Для этого в 2024 году планируется выделить 108 млн рублей из краевого бюджета.
12 марта 2024, 13:10
2011
В автобусах Соликамска появятся видеокамеры
До конца 2011 года новое оборудование будет установлено в 50 автобусах.
24 августа 2011, 09:47

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